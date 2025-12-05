Cinéma | La Palestine au cœur des JCC 2025

La Palestine occupera une place centrale dans la 36e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), qui se tiendront du 13 au 20 décembre 2025 et dont les grandes lignes du programme ont été dévoilées lors d’une conférence de presse tenue par son directeur, Tarek Ben Chaabane, jeudi 4 décembre au Théâtre des Jeunes Créateurs, à la Cité de la Culture de Tunis.

Le film ‘‘Palestine 36’’ (120’, 2025), d’Annemarie Jacir (photo), qui revient sur la grande révolte arabe de 1936 sous mandat britannique, ouvrira le festival. Le casting réunit Hiam Abbas, Kamel El Basha et Dhafer L’Abidine.

Gaza sera également mise en lumière à travers des récits de douleur, de résilience et d’espoir. Le documentaire ‘‘From Ground Zero’’ de Rashid Masharawi, tourné pendant la guerre déclenchée après les attaques du 7 octobre 2023.

En compétition figurent ‘‘Once Upon a Time in Gaza’’ de Arab & Tarzan Nasser, les courts ‘‘Coyotes’’ de Said Zagha et ‘‘Intersecting Memory’’ de Shayma Awawdeh, ainsi que ‘‘Qaher’’ de Nada Khalifa (Warsaw Film School) dans la section Ciné Promesse.