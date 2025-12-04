Réouverture du musée romain et paléochrétien de Carthage

Après deux ans de travaux de réaménagement, le musée romain et paléochrétien de Carthage a rouvert ses portes hier dans sa nouvelle présentation.

Une cérémonie a été organisée à cet effet en présence de la ministre des Affaires culturelles Amina Srarfi, du directeur général de l’Institut national du patrimoine Tarek Baccouche, de la directrice générale de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle Rabiaa Belfghira.

Experts, chercheurs et cadres d’institutions patrimoniales ainsi que de représentants du corps diplomatique ont participé à cette réouverture tant attendue

La réouverture du musée s’inscrit dans une campagne de réhabilitation pilotée par l’AMVPPC, pour l’aménagement des espaces extérieurs et des accès au musée.

L’ensemble du site de Carthage, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979, y est présenté depuis 1984, retraçant un parcours entièrement repensé autour de quatre ensembles majeurs : céramiques, mosaïques, bronzes, ainsi qu’un impressionnant système hydraulique punique sur lequel le bâtiment a été construit.

Avec Communiqué