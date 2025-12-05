Décès du cheikh Ahmed Aouabdia, figure majeure du malouf algérien

La scène musicale algérienne a perdu l’un de ses représentants les plus respectés. Le cheikh Ahmed Aouabdia, figure centrale du malouf constantinois, est décédé, laissant un vide notable dans le paysage culturel national.

Reconnu pour sa maîtrise du répertoire andalou et pour sa contribution à la préservation du malouf, Aouabdia s’est imposé au fil des décennies comme l’un des héritiers les plus crédibles de cette tradition musicale savante. Sa voix, son exigence artistique et son engagement pour la transmission du patrimoine ont marqué plusieurs générations de mélomanes et d’élèves.

À Constantine comme ailleurs, son décès a suscité de nombreux hommages. Des artistes, institutions culturelles et passionnés du genre ont salué la disparition d’un musicien rigoureux dont l’apport dépasse le cadre strict de la performance artistique pour toucher au domaine de la mémoire culturelle.

Djamal Guettala