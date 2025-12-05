Cause animale | Manifestation au Bardo contre l’abattage des chiens errants

A l’appel de l’Association de Protection des animaux de Tunisie (PAT), une manifestation pacifique est organisée ce samedi 6 décembre 2025 à 10h pour protester contre l’abattage des chiens errants.

Le rassemblement est prévu devant l’Assemblée des représentants du peuple au Bardo, pour appeler les autorités à mettre fin à ces méthodes cruelles et inefficaces.

Les défenseurs des animaux évoque un appel à la dignité animale et rassemblement pacifique pour promouvoir des solutions alternatives à l’abattage : « La stérilisation, la vaccination et l’adoption encadrée le sont la solution»

Les manifestants espèrent interpeller les autorités pour l’application du programme TNR (Trap Neuter Release) qui permet de maîtriser la population canine errante de manière éthique, tout en prévenant la propagation de maladies comme la rage, et ce, avec une approche plus humaine et respectueuse.

