Tunisie | Chute des températures et pluies annoncées pour cette nuit

Une baisse des températures est annoncée pour la nuit de ce jeudi 4 décembre 2025, selon le dernier bulletin météo de l’Institut national de la météorologie (INM).

Celles-ci varieront entre 4 et 8 °C dans les régions du nord et au Centre, et entre 9 et 11°C ailleurs, précise l’INM, en, ajoutant que des pluies localement orageuses et parfois intenses, sont attendues, en particulier, sur les zones côtières du Nord.

Par ailleurs, les vents souffleront forts pouvant atteindre 60 km/h par rafales, surtout sous orages et sur les côtes et les hauteurs du pays.

Y. N.