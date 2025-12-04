Coupe arabe Fifa Qatar | Ou ça passe ou ça casse pour la Tunisie  

Dans le cadre de la Coupe arabe Fifa 2025, la Tunisie, qui a été défaite au 1er match de son groupe par la Syrie (0-1), jouera son second match ce jeudi 4 décembre 2025 à 15h30 au Lusail Stadium face à la Palestine, victorieuse au 1er match face au Qatar jouant à domicile (1-0). Ce sera un match où la raison doit l’emporter sur le cœur, car une seconde défaite serait fatale pour la suite de ce tournoi financièrement bien doté.

Les protégés de Sami Trabelsi, qui ont joué très diminués lors du 1er match, n’ont plus désormais d’excuse pour ne pas battre une équipe largement à sa portée, même si elle compte des joueurs de talent, techniques et rapides, notamment en attaque. Les Rouges et blancs, qui seront au complet, auraient sans doute aimé ne pas avoir à battre ces valeureux «fidayins» palestiniens, mais ils n’ont plus le choix : cet après-midi, ou ça passe, ou ça casse.

Sami Trabelsi affiche une grande confiance. Les joueurs semblent également déterminés à prouver que la défaite de lundi était un accident de parcours et qu’ils restent encore favoris pour figurer dans le dernier carré avec les cadors régionaux. Mais ils doivent faire preuve d’engagement, de créativité et surtout d’efficacité devant les buts adverses, car il ne s’agit pas de dominer outrageusement l’adversaire, comme ils l’ont fait face aux Syriens, mais de le battre, et pour cela seuls les buts comptent.

Cela dit, malgré leur défaite au 1er match du tournoi, la plupart des analystes donnent toujours les Tunisiens favoris, et c’est le cas d’Ihab Abu Jazar, sélectionneur de l’équipe de Palestine, qui a déclaré lors de la conférence de presse d’avant-match que les Aigles de Carthage sont expérimentés et que la défaite face à la Syrie ne reflète pas leur prestation dans ce match.

«La Tunisie est un adversaire redoutable (…) Le match sera dur tactiquement, mais nos joueurs vont l’aborder avec confiance», a-t-il indiqué, laissant entendre que, malgré la réputation des Tunisiens, qui restent favoris sur le papier, ses joueurs sont en mesure de créer une nouvelle fois la surprise.

Trabelsi, de son côté, a déclaré que toute son équipe avait tourné la page sur la défaite face à la Syrie. «Nous nous sommes bien préparés et nous espérons être en pleine forme physique. Nous avons dominé le match contre la Syrie, mais au football, il y a des règles imprévisibles, et l’adversaire a attendu notre erreur pour marquer sur coup de pied arrêté.»

Dans l’autre rencontre du groupe, le Qatar, pays organisateur, espère également se racheter face à une redoutable Syrie qui a le vent en poupe.

Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports, Dubai Sports, Sharjah Sports, Oman Sports, Kuwait Sports.

I. B.