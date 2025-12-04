Ce que Mourad Zeghidi a dit à Béchir Akremi en prison

Le journaliste Mourad Zeghidi et l’ancien procureur de la république Bechir Akremi se sont rencontrés dans les couloirs de la prison de Mornaguia où ils sont incarcérés depuis bientôt deux ans, en attente de jugements dans diverses affaires. Ils se sont encouragés mutuellement.

C’est l’épouse du magistrat, Mouna Gharbi Akremi, qui a rendu compte de cette rencontre dans un post sur sa page Facebook ce jeudi 4 décembre 2025 : «Ils se sont rencontrés par hasard dans les couloirs de la prison. Le brillant journaliste Mourad Akremi qui a seulement déclaré que Bechir Akremi a le droit de se défendre est malheureusement en train de payer chèrement cette déclaration», a-t-elle écrit. Et d’ajouter : «Mourad Zeghidi a dit à Bechir Akremi en lui serrant le bras ‘‘Il faut bien tenir le coup’’. Merci Mourad pour ton courage qui ne fablit pas et ton extraordinaire constance dans la défense de la vérité, malgré tout ce que tu endures comme injustice. Tu as montré au monde que la vérité et le courage ne meurent pas et que la parole vraie reste au-dessus de la peur et des pressions.»

La prison, on le sait, est une épreuve qui révèle ce que les êtres ont de plus authentique et de plus valeureux en eux, notamment le sens de la solidarité humaine face aux coups du destin.

I. B.