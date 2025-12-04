Tunisie | Le CRLDHT exige la libération de Nejib Chebbi

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) a exprimé sa pleine solidarité avec Ahmed Nejib Chebbi, arrêté ce jeudi 4 décembre 2025.

Ahmed Nejib Chebbi fondateur et chef du Front du salut national (FSN), regroupant des partis de l’opposition a été condamné par contumace à 12 ans de prison par la Cour d’appel de Tunis et son arrestation a été opérée dans le cadre de l’exécution de la peine précitée.

Le CRLDHT déplore l’arrestation d’une « personne qui a consacré sa vie à défendre les libertés, la dignité et la démocratie et qui n’a rien fait d’autre que refuser le silence ».

Et d’ajouter : « Ce n’est pas de la justice. C’est une démonstration de pouvoir. Un message adressé à toutes celles et ceux qui osent encore s’exprimer : vous serez punis ».

Dans son communiqué le Comité a par ailleurs exigé la libération immédiate d’Ahmed Nejib Chebbi et de toutes les personnes détenues pour leurs opinions politiques, avant de conclure : «La Tunisie mérite mieux que la peur».