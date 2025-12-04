Tunisie | Arrestation de Ahmed Nejib Chebbi

Cela fait trois jours qu’il annonce, ainsi que ses avocats et des membres de sa famille, que des policiers en civil encerclent sa maison et le surveillent de près. Ce jeudi 4 décembre 2025, ses proches ont annoncé l’arrestation de Ahmed Nejib Chebbi, le président du Front du salut national (FSN), âgé de 81 ans.

Cette arrestation, annoncée notamment par sa fille, Me Haifa Chebbi, en pleurs, dans une vidéo sur Facebook, survient en application d’une condamnation en appel à 12 ans de prison ferme dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etats dans laquelle ont également été condamnés une quarantaine d’opposants politiques, d’hommes d’affaires et d’activistes de la société civile, dont son propre frère Issam Chebbi, secrétaire général du Parti républicain (Al-Joumhouri).

Rappelons qu’après l’annonce du verdict, Chebbi avait annoncé qu’il ne pourvoirait pas en cassation, car il n’en voyait pas l’utilité, le procès ayant, selon lui, une dimension essentiellement politique.

I. B.