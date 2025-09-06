Exposition photographique | «Mer de Sicile et Tunisie, d’une rive à l’autre»

L’exposition photographique «Mare di Sicilia e Tunisia, da una costa all’altra» («Mer de Sicile et Tunisie, d’une rive à l’autre») ouvrira ses portes le 12 septembre à centre culturel Santa Croce, au cœur de la médina de Tunis.

Née d’un partenariat entre l’association I Colori della Vita de Trapani et l’association tunisienne Didon & Enée, en collaboration avec l’Institut culturel italien de Tunis, l’exposition propose un récit photographique en dix perspectives reliant communautés, paysages et ports des deux rives du détroit de Sicile.

Les exposants sont Paolo Rizzo, Tonino Corso, Simona Di Togni, Maria Luisa Faraci, Mona Fkih Khouaja, Matteo Garone, Khedija Kaouther Khouini, Arturo Safina, Franco Scalia et Skander Zarrad.

Selon le promoteur de l’initiative, Paolo Rizzo de Trapani, le projet vise à renforcer le dialogue culturel italo-tunisien et se poursuivra en 2026 avec un nouveau chapitre consacré à la «terre».

L’exposition alterne noir et blanc et couleur, mettant l’accent sur des problématiques sociales et environnementales, ainsi que sur des lieux et des personnes souvent marginalisés. Les deux associations, aux identités techniques et sensibilités différentes, fusionnent pour former un «supranational culturel» qui unit les langages photographiques de Trapani et de Tunis dans un récit contemporain de la Méditerranée.

Cette initiative s’inscrit dans une collaboration croissante entre des organisations citoyennes et des institutions culturelles locales, qui entend poursuivre dans cette voie à l’avenir.

I Colori della Vita est une association active dans la région de Trapani depuis des années avec des cours, des expositions et des projets collectifs, tandis que Didon & Enée, fondée en 2025, promeut la diffusion de la photographie en Tunisie et à l’étranger.

Le choix de ce lieu emblématique pour l’exposition, grâce à la coopération de la municipalité de Tunis, est éloquent. L’ancien complexe Santa Croce, qui comprenait le presbytère et l’église, restauré par la Coopération italienne et restitué à la municipalité de Tunis pour l’usage public, a été officiellement inauguré comme centre de création en novembre 2024 et représente aujourd’hui un symbole de la réutilisation créative du patrimoine historique de la médina.

Des sources historiques rappellent les origines du site au XVIIe siècle et son utilisation évolutive jusqu’à sa récente réouverture comme espace d’exposition.

«Mare di Sicilia e Tunisia» propose ainsi un voyage visuel à travers les deux côtes qui, au-delà de l’esthétique, vise à renforcer les relations et la compréhension mutuelle entre les communautés de Trapani et de Tunis. Il évoque le dialogue antique des navires qui reliaient Trapani aux côtes voisines, porteurs d’histoires et de rêves.

L’événement offre un contexte hautement symbolique et, pour le public de la capitale, une occasion supplémentaire d’observer comment la photographie peut relier les mémoires partagées et les besoins urgents du présent. Chaque image est un pont invisible, une invitation à partager la mémoire, l’humanité et la beauté, au-delà des frontières.

L’exposition sera ouverte au public jusqu’au 21 septembre.