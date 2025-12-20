Tunisie | Marouane Mabrouk engage une conciliation avec la Douane

A la demande de la défense, la justice a reporté l’audience de l’homme d’affaires Marouane Mabrouk au mois de janvier prochain.

Ce dernier a comparu, jeudi 18 décembre 2025, devant la sixième Chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis et son avocat a indiqué que Marouane Mabrouk compte entamer des démarches de conciliation avec la Douane.

La défense a ainsi demandé le report du procès en attendant l’issue de cette conciliation et la Chambre a accepté la demande et a reporté l’audience au mois de janvier 2026.

Y. N.