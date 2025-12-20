Saadia Mosbah | Appel à la mobilisation pour sa première audience

Le collectif « Femmes contre l’injustice » appelle à une mobilisation, lundi prochain, à l’occasion de la première audience du procès de Saadia Mosbah.

Un rassemblement est ainsi prévu lundi 22 décembre, à partir de 9h30 devant le tribunal de Tunis, en soutien ) la militante et présidente de l’association Mnemty, qui œuvre pour une Tunisie plurielle.

Les organisateurs appellent à réaffirmer l’engagement de la société civile pour la défense des droits humains et contre le racisme, en affirmant qu’il s’agit là d’une nécessité démocratique.

Notons que Saadia Mosbah est détenue depuis mai 2024, rappelle la même source en pointant du doigt « une dérive grave : la criminalisation du travail associatif, le harcèlement judiciaire des militant·e·s, et la volonté de faire taire celles et ceux qui défendent l’égalité, la dignité et les droits fondamentaux »

Y. N.