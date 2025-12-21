En solidarité avec Ayachi Hammami, des avocats en grève de la faim

En solidarité avec leur confrère Ayachi Hammami, des avocats ont annoncé une grève collective de la faim de trois jours à partir du lundi 22 décembre 2025.

Cette décision a été prise en réponse à l’appel à «s’unir pour défendre les droits et les liberté» lancé par l’avocat Ayachi Hammami en détention depuis le 2 décembre et qui est entré en grève de la faim dès son arrestation

Une grève de la faim collective sera ainsi organisée les lundi, mardi et mercredi prochains, pour dénoncer « des procès et des des jugements injustes et arbitraires » et pour appeler aux garanties d’un procès équitable.

On notera que les avocats qui vont prendre part à ce mouvement ont par ailleurs appelé leurs consœurs et confrères à un rassemblement symbolique devant la Maison de l’avocat.

Y. N.