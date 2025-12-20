Les 5 Tunisiens les plus influents en 2025, selon le magazine New African

Dans son enquête annuelle consacrée aux «100 Africains les plus influents 2025», publiée le 19 décembre 2025, le magazine New African, publié à Londres par IC Publications de notre ami Afif Ben Yedder, a retenu 5 personnalités tunisiennes, qui sont l’investisseur Hazem Ben-Gacem, le financier Lotfi Karoui, la militante écologiste Semia Gharbi, la commissaire d’exposition Myriam Ben Salah, et l’économiste Fadhel Kaboub.

Le classement des «100 Africains les plus influents 2025» célèbre les réalisations et les contributions d’Africains qui ont eu un grand impact positif dans plusieurs secteurs du continent et du monde en 2025.

«D’après les nombreux commentaires que nous recevons, cette liste est devenue plus qu’un simple classement ; pour beaucoup, c’est une reconnaissance qui change leur vie», déclare Anver Versi, rédacteur en chef de New African. Il ajoute : «Cette année, nous observons une tendance chez les Africains à exprimer leurs propres courants philosophiques à une époque de confusion mondiale. Que ce soit dans le domaine de l’éthique de l’IA ou des arts, ces personnes se réapproprient le récit africain.»

Au total, 32 nations africaines représentées dans ce classement, 64 hommes et 36 femmes répertoriés, 21 issus du monde économique, 19 créatifs, 15 leaders d’opinion, 15 fonctionnaires publics, 13 sportifs, 9 acteurs du changement et 8 technologues. Avec 5 personnalités sélectionnées, la Tunisie fait partie des 5 pays les plus représentés au classement 2025, avec le Nigeria (21), l’Afrique du Sud (10), le Kenya (7) et le Ghana (7).

Nous vous présentons ci-dessous la traduction des mini-portraits des 5 tunisien.ne.s retenus dans le classement.

Hazem Ben-Gacem | Un as des affaires

Hazem Ben-Gacem a passé trois décennies au cœur des marchés privés mondiaux, mais c’est l’audace de sa dernière initiative qui a renforcé son statut de figure incontournable de la finance du Golfe et des marchés émergents.

Né en Tunisie et diplômé de Harvard, il a débuté sa carrière à New York avant de rejoindre Investcorp en 1994. Il a gravi les échelons jusqu’à devenir co-PDG du plus important gestionnaire d’actifs non souverain du Moyen-Orient.

Fin 2024, Ben-Gacem a quitté ses fonctions et s’est immédiatement attelé à la création de BlueFive Capital, une société de gestion d’investissements mondiale basée à Abou Dhabi, conçue pour orienter les capitaux du Golfe vers les régions à forte croissance des pays du Sud. En quelques mois, BlueFive Capital a franchi la barre des centaines de millions d’actifs sous gestion et a clôturé une levée de fonds sursouscrite mi-2025. Aujourd’hui, elle gère des milliards. L’entreprise est présente à Abou Dhabi, Riyad, Singapour, Pékin et Londres, et a annoncé l’ouverture de nouveaux bureaux liés aux plans de transformation économique du Golfe. Elle se concentre sur les infrastructures, l’énergie, les nouveaux matériaux et les opportunités régionales transfrontalières.

Ben-Gacem apprécie de se fixer des objectifs ambitieux, à une exception notable près.

Après les Jeux olympiques de Pékin de 2008, il décida de participer lui-même à la compétition. Bien qu’il n’ait jamais atteint le podium olympique, il remporta d’importantes médailles régionales et intégra l’équipe nationale tunisienne de tir – un parcours remarquable pour un investisseur d’une quarantaine d’années. C’est pourquoi les investisseurs avisés misent sur lui dans sa nouvelle ambition.

Lotfi Karoui | Stratège de renom à Wall Street

Pimco, l’un des plus importants gestionnaires d’actifs obligataires au monde, a annoncé en octobre l’arrivée de Lotfi Karoui au sein de la firme en tant que directeur général et stratège crédit multi-actifs, basé à New York.

«PIMCO s’est toujours distinguée par son analyse approfondie des opportunités et des risques liés au crédit, des obligations de qualité aux obligations à haut rendement, en passant par le crédit structuré et la dette en difficulté. L’expertise de Lotfi Karoui viendra enrichir considérablement notre solide savoir-faire dans ce domaine», a déclaré Manny Roman, PDG de Pimco.

Avant de rejoindre Pimco, Lotfi Karoui était stratège crédit en chef chez Goldman Sachs, où il était responsable de la recherche et des analyses sur les marchés du crédit mondiaux. Il a intégré Goldman Sachs en 2007, a été nommé directeur général en 2015 et associé en 2025. Auparavant, il a enseigné la finance et la recherche opérationnelle aux niveaux licence et master à l’Université McGill et à HEC Montréal.

Né et élevé en Tunisie, Karoui est diplômé de l’Institut des hautes études commerciales de Carthage, en Tunisie, où il a obtenu une licence en finance.

Il est titulaire d’une maîtrise en ingénierie financière de HEC Montréal et d’un doctorat en économie financière de l’Université McGill. Il préside l’American Business and Finance Association (Abana), où il a piloté des programmes visant à connecter les professionnels de la diaspora aux réseaux financiers internationaux, favorisant ainsi les investissements en Afrique.

Il conseille et accompagne également de nombreux acteurs du capital-risque en Afrique.

Semia Gharbi | Militante contre le «colonialisme des déchets»

Si l’on entend parler de trafic d’êtres humains et de drogue, on parle rarement du trafic de déchets. Ce commerce insidieux de produits dérivés de déchets implique, selon l’OCDE, l’exportation illégale d’environ 1,7 million de tonnes de déchets par an vers les pays en développement par les pays riches.

Semia Gharbi contribue à sensibiliser le monde à ce fléau et à faire du trafic de déchets une véritable aberration humaine, environnementale et morale.

Lauréate du Prix Goldman pour l’environnement 2025, Semia Gharbi, 57 ans, a débuté sa carrière comme scientifique avant d’acquérir une renommée internationale en tant que militante écologiste et éducatrice. En acceptant son prix, elle a déclaré : «En Tunisie, comme dans de nombreux autres pays, nous recevons des déchets illégaux en provenance des pays développés. En tant que membres de notre société civile nationale et internationale, nous refusons d’être considérés comme un simple dépotoir. Nous devons mettre fin au colonialisme des déchets !»

À la tête d’un réseau de militants écologistes, d’éducateurs et d’enseignants, Gharbi est profondément engagée à mettre fin à cette tendance.

À titre d’exemple, en 2019, un contrat de recyclage de déchets plastiques italiens en Tunisie, avant leur retour en Italie, s’est révélé être un complot environnemental criminel. Ces déchets étaient destinés à être enfouis dans des décharges tunisiennes. Outre la découverte de tentatives de dissimulation, l’affaire a entraîné la démission de dirigeants d’entreprises et de responsables gouvernementaux, des incendies d’origine suspecte, des procès et la condamnation de plus de 40 personnes. Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’intervention et le travail de plaidoyer de Gharbi au sein du Réseau Tunisie Verte, un réseau de plus de 100 organisations environnementales qu’elle a cofondé.

Myriam Ben Salah | Une intégrité sans faille dans le monde de l’art international

Quittant une vie bourgeoise mais modeste en Tunisie, sa famille s’installe en Belgique lorsque Myriam Ben Salah a six ans. Son refus d’intégrer l’école francophone locale, faute de maîtriser la langue, est sans doute l’élément déclencheur de son polyglottisme. Après des études à Paris, elle effectue un stage au Palais de Tokyo, haut lieu de l’art contemporain en France, où elle est nommée, en 2009, commissaire des programmes publics et des projets spéciaux. Sept ans plus tard, elle devient rédactrice en chef de Kaleidoscope, revue d’art d’avant-garde italienne de renom. Ces dernières années, elle a notamment organisé la 10e édition du Prix d’art du Groupe Abraaj à Dubaï. Depuis 2020, elle dirige la Renaissance Society de l’Université de Chicago, un musée d’art contemporain indépendant. En 2026, Ben Salah sera le commissaire de l’exposition consacrée à l’artiste plasticien et cinéaste franco-marocain de renom, Yto Barrada, à la Biennale de Venise.

Les propos de Barrada dressent un portrait parfait de cette femme qui a tant donné à l’art : «Les artistes la reconnaissent comme une alliée ; les institutions lui font confiance pour concevoir des expositions influentes et novatrices. Son travail de commissaire d’exposition, ses écrits et ses prises de parole publiques reflètent une vision centrée sur l’artiste, ancrée dans un savoir approfondi, une recherche rigoureuse et une intégrité sans faille.»

Fadhel Kaboub | Une voix engagée pour les pays du Sud

Économiste et conseiller en politique internationale, Fadhel Kaboub est reconnu pour ses travaux sur la finance, la transition énergétique juste et la souveraineté économique dans les pays du Sud. Professeur associé d’économie à l’Université Denison et président du Global Institute for Sustainable Prosperity, il milite pour des politiques climatiques qui privilégient l’équité, la résilience et la justice réparatrice, en particulier pour les pays les plus touchés par le changement climatique mais les moins responsables de ses conséquences. Il défend également des cadres politiques permettant aux pays du Sud de réduire leur dépendance à l’aide et à la dette extérieure, arguant que ces instruments sont conçus pour maintenir les pays les plus pauvres dans la dépendance des plus riches. «Pour chaque dollar d’aide injecté en Afrique, quatre dollars en sortent au titre du remboursement de la dette. Il ne s’agit pas de coopération au développement, mais d’une extraction néocoloniale systémique», affirme-t-il. «L’aide […] a été élaborée dans le cadre d’un système qui conçoit le développement à travers le prisme du Nord, offrant un soulagement temporaire tout en maintenant un contrôle structurel et des hiérarchies coloniales intactes», ajoute-t-il.

Auteur prolifique, Kaboub est co-auteur de ‘‘Just Transition : A Climate, Energy, and Development Agenda for the Global South’’. Il a été conférencier lors de nombreux forums, notamment les COP, les panels des Nations Unies et les conférences africaines sur le climat.

I. B. (avec New African).