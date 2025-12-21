Le poème du dimanche | ‘‘Ma patrie d’amande douce’’ de Djamel Amrani

Djamel Amrani est poète et journaliste algérien, auteur de nombreux recueils, dont « Soleil de notre Nuit », 1964, « Chant pour le Premier Novembre », 1964, « Jours couleurs de soleil », 1979…

Né en 1935 à Sour El Ghozlane, en Kabylie, Djamel Amrani, prend part, en 1956, lors de la Révolution algérienne, à la grève des étudiants. Il est arrêté l’année suivante, torturé, incarcéré puis expulsé vers la France.

De retour dans son pays, il travaillera à la Radio nationale de langue française. Sa poésie, engagée dans le combat national, est imprégnée d’évocations de la mémoire collective, de rapports au corps, non sans sensualité. Il décède en 2005.

Tahar Bekri

Ma patrie d’amande douce

dans la touffeur des vents

mon cœur à l’écorce tendre

est-il repos plus large

que ce délire de paix

que la perle précieuse

de nos premiers printemps

et j’oublie que le jour m’a fait nuit

que le sang a gelé les pendules

j’oublie que mon mal est souverain

qu’il m’invite toujours à le suivre

et que ton cri se saisit de mon corps.

L’été de ta peau, SNED, 1981.