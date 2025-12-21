Le poème du dimanche | ‘‘Ma patrie d’amande douce’’ de Djamel Amrani

Djamel Amrani est poète et journaliste algérien, auteur de nombreux recueils, dont « Soleil de notre Nuit », 1964, « Chant pour le Premier Novembre », 1964, « Jours couleurs de soleil », 1979…
Né en 1935 à Sour El Ghozlane, en Kabylie, Djamel Amrani, prend part, en 1956, lors de la Révolution algérienne, à la grève des étudiants. Il est arrêté l’année suivante, torturé, incarcéré puis expulsé vers la France.
De retour dans son pays, il travaillera à la Radio nationale de langue française. Sa poésie, engagée dans le combat national, est imprégnée d’évocations de la mémoire collective, de rapports au corps, non sans sensualité. Il décède en 2005.
Tahar Bekri
Ma patrie d’amande douce
dans la touffeur des vents
mon cœur à l’écorce tendre
est-il repos plus large
que ce délire de paix
que la perle précieuse
de nos premiers printemps
et j’oublie que le jour m’a fait nuit
que le sang a gelé les pendules
j’oublie que mon mal est souverain
qu’il m’invite toujours à le suivre
et que ton cri se saisit de mon corps.
L’été de ta peau, SNED, 1981.
Donnez votre avis