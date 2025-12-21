Rayen Ben Moussa | « Un modèle de discipline et de détermination »

Josef Renggli, ambassadeur de Suisse en Tunisie, a accueilli le jeune prodige du handball binational, Rayen Ben Moussa. Une rencontre placée sous le signe de l’excellence et du partage culturel.

Évoluant actuellement au sein du club TV Dagmersellen Handball (TVD) en 1ère ligue suisse, le jeune athlète tuniso-suisse s’impose comme une figure montante du championnat : « Un modèle de discipline et de détermination pour accéder au plus haut niveau, tout en portant fièrement les couleurs de la Suisse et de la Tunisie », a souligné la représentation diplomatique.

Rayen Ben Moussa incarne cette nouvelle génération de binationaux qui réussissent à concilier la rigueur de la formation suisse avec la passion du handball tunisien, ajoute la même source.

L’Ambassadeur Josef Renggli a tenu à saluer non seulement les performances techniques du joueur Rayen Ben Moussa, mais aussi son état d’esprit exemplaire.

Y. N.