CAN 2025 | Futurs adversaires des Tunisiens, les Ougandais boycottent l’entrainement

L’équipe nationale ougandaise de football a boycotté la séance d’entraînement prévue hier soir, samedi 20 décembre 2025, trois jours avant son premier match de groupe face à l’équipe nationale de Tunisie.

Les joueurs ougandais ont voulu exprimer ainsi leur mécontentement suite au non-versement de la prime convenue pour leur qualification à la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2025 Maroc). Selon des médias locaux, ils réclament une augmentation de la prime de six mille euros promise par la Fédération ougandaise de football.

Le sélectionneur belge Paul Put et son staff technique étaient présents sur le terrain, mais aucun joueur n’était présent. L’équipe a décidé d’annuler la séance après seulement dix minutes d’entraînement.

Il est à noter que les médias ougandais ont confirmé que le président de la Fédération ougandaise de football, Moses Magogo Hassim, n’est pas parvenu à un accord formel avec les joueurs pour mettre fin à cette grève.

La Tunisie et l’Ouganda joueront leur premier match du groupe C, mardi 23 décembre 2025, à 21h00 heure locale, au Stade Prince Moulay Abdellah, à Rabat.

I. B.