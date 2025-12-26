Education | Tunisie : Calendrier des examens nationaux

Le ministère de l’Éducation nationale a révélé, ce vendredi 26 décembre 2025, le calendrier des examens nationaux pour l’année scolaire 2025/2026.

Les épreuves de la session principale du baccalauréat sont prévues les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin 2026, alors que la session de contrôle débutera le 29 pour se poursuivre jusqu’au 2 juillet

Quant au concours d’entrée aux collèges pilotes, il se déroulera les 22, 23 et 24 juin 2026, indique la même source en ajoutant que l’examen du Certificat de fin des études de base (enseignement général et technique) se déroulera les 18, 19 et 20 juin.

Consulter les détails sur la page du ministère.