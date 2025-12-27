Affaire Belaïd | Date du procès de Bechir Akremi

Après le rejet de la demande de libération de l’ancien procureur général de la république Bechir Akremi, son procès a été reporté au 7 janvier 2026.

La Chambre criminelle spécialisée dans l’examen des affaires terroristes près le Tribunal de première instance de Tunis a en effet décidé de reporter l’examen de l’affaire qui concerne également d’autres accusés, dont des dirigeants du parti islamiste Ennahdha, dans l’affaire de l’assassinat du dirigeant de gauche Chokri Belaïd, perpétré le 6 6 février 2013 par des extrémistes religieux.

Pour rappel, le Watad, parti qui était dirigé par Chokri Belaïd,a porté plusieurs plaintes contre Bechir Akremi en l’accusant de manquements dans le traitement de cette affaire et notamment cherché à blanchir certains dirigeants Ennahdha.

Y. N.