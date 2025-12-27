Eric Chelle | «Face à la Tunisie, ce ne sera pas facile»

Eric Chelle réfléchit à l’opportunité de modifier son système de jeu avant le choc entre le Nigeria et la Tunisie, ce samedi 27 décembre 2025 à 21 heures à Fès, dans le cadre de la seconde journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations de football Maroc 2025.

Chelle privilégie un 4-4-2 en losange, même si les Super Eagles sont passés à un 4-3-3 en seconde période face à la Tanzanie lors de leur premier match de la CAN en début de semaine.

«J’envisage deux options : soit laisser la Tunisie avoir le ballon, soit, dès que nous le récupérons, jouer direct, soit poursuivre avec notre philosophie de jeu», a déclaré Chelle en conférence de presse vendredi. Et de trancher : «Comme nous le savons, la Tunisie est une bonne équipe et nous allons peut-être adapter notre stratégie.»

Le coach nigérian a enchaîné : «Nous avons eu nos séances d’entraînement après le premier match et nous avons cherché à intensifier le jeu. Nous affrontons une grande équipe, alors donnons tout pour ce match. Je dois bien préparer mes joueurs car ce ne sera pas facile. La Tunisie est une excellente équipe, comme je l’ai dit, avec de nombreux bons joueurs expérimentés et de jeunes talents. Ils jouent donc très bien en équipe.»

Le Nigeria est sorti indemne de son match contre la Tanzanie, ce qui signifie que Chelle a le luxe de pouvoir compter sur un effectif au complet pour son deuxième match du groupe C.

Le coach des Aigles de Carthage, Sami Trabelsi, est dans le même cas puisqu’il dispose de tous ses joueurs en bon état de forme comme ils l’ont démontré lors de leur premier match, mardi, remporté 3-1 face à l’Ouganda.

Lors de la conférence de presse, l’ancien international a évité de s’embarquer dans des extrapolations technico-tactiques. «Nous ne raisonnons pas en hypothèses. Chaque match se prépare avec le même sérieux et la même concentration», a-t-il insisté.

Des changements dans l’équipe ? Il y en aura peut-être, ou peut-être pas, car, a-t-il lancé : «On ne change pas une équipe qui gagne», misant sur la stabilité et les automatismes déjà en place.

I. B.