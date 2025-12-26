Cour d’appel | L’affaire Instalingo reportée à 2026

A la demande de la défense, la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Tunis a reporté l’affaire Instalingo au 9 janvier 2025.

Cette affaire impliquant des hommes politiques, des responsables sécuritaires et des hommes d’affaires, ainsi que des blogueurs et des journalistes prévoit de graves poursuites, notamment tentative de modifier le régime et diffusion d’informations diffamatoires touchant le président de la République.

En première instance, la 2e Chambre pénale de Tunis avait rendu, en février dernier, des jugements allant de 5 à 54 ans de prison ferme à l’encontre des 41 prévenus.

Y. N.