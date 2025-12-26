La cardiologie tunisienne en deuil après la perte du Dr Salwa Trabelsi

La Société Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie Cardio-Vasculaire (STCCCV) a annoncé avec une vive émotion le décès du Docteur Salwa Trabelsi.

La médecine tunisienne perd l’une de ses figures dévouées, Docteur Salwa Trabelsi, reconnue par ses pairs pour son professionnalisme et ses qualités humaines et qui laisse derrière elle un vide immense au sein de la famille des cardiologues et du personnel de santé, indique une note diffusée ce vendredi 26 décembre 2025 par la STCCCV

Dès l’annonce de cette triste nouvelle qui a secoué la communauté médicale tunisienne, les hommages ont afflué pour saluer la mémoire « d’une collègue estimée, décrite comme une femme généreuse, altruiste et dévouée et qui a consacré sa vie au service des autres et de la santé »

Dans un communiqué officiel, le Bureau de la STCCCV, ainsi que l’ensemble de ses membres, ont exprimé leur profonde tristesse, en rappelant qu’au-delà de ses compétences techniques en cardiologie, le Dr Trabelsi était appréciée pour son engagement envers ses patients, son esprit de confraternité et ses qualités humaines.

