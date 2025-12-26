Santé | Le Marocain Akdital se porte acquéreur du Tunisien THG

Le Groupe Akdital a signé récemment un protocole d’accord lui permettant, après acquisition des autorisations réglementaires nécessaires, de devenir propriétaire de l’intégralité du capital de Taoufik Hospitals Group (THG), moyennant un investissement de 90 millions de dollars (260 millions de dinars tunisiens).

Akdital, leader du secteur privé de la santé au Maroc, opère un réseau de 41 établissements de santé répartis sur 24 villes du royaume et qui offrent une gamme complète de soins médicaux, couvrant toutes les spécialités.

D’une capacité de plus de 4100 lits, soit environ 20 % de la capacité hospitalière nationale privée, ces 41 établissements emploient 9900 collaborateurs et traitent plus de 670 000 patients par an.

En s’implantant en Tunisie, le groupe marocain, déjà présent au Moyen-Orient, entend poursuivre sa stratégie d’expansion régionale.

Pour sa part, THG, qui a été créé en 2014, exploite 4 structures hospitalières privées (Taoufik, Soukra, Ezzahra et Hannibal) toutes basées à Tunis. Ces cliniques, qui attirent une patientèle nationale et internationale, totalisent une capacité supérieure à 600 lits, dont 100 dédiés à la réanimation, emploient plus de 1 600 collaborateurs, comptent un réseau de plus 500 médecins partenaires et affichent 180 000 admissions par an.

Le premier groupe hospitalier privé tunisien a enregistré, en 2024, un chiffre d’affaires consolidé dépassant 45 millions de dollars. La marge Ebitda s’établit à 35%, tandis que la marge nette atteint 13%. Pour 2025, le groupe anticipe une hausse d’activité de l’ordre de 15%, portée en grande partie par l’oncologie.

