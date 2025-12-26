Ariana | Perpétuité pour le meurtrier de l’étudiante à Raoued  

Le meurtrier d’une étudiante, le 19 juin 2023 à Raoued, gouvernorat de l’Ariana, a été condamné, jeudi 25 décembre 2025, à la prison à perpétuité par la chambre criminelle du Tribunal de première instance de l’Ariana.

Le prévenu s’était fait passer pour un chef d’entreprise et a fait miroiter un emploi à sa victime pour l’attirer chez lui, à Raoued, la violer et l’assassiner.

Le corps décomposé de la victime dissimulé au domicile du meurtrier n’a pas tardé à «dénoncer» le coupable. Ce sont les voisins qui ont alerté la police sur les odeurs nauséabondes émanant de la maison du crime.

I. B.