Le Rio annonce l’annulation de la représentation du spectacle Rêve(S)

Dans une publication sur sa page Facebook, Le Rio a annoncé l’annulation de la représentation du spectacle Rêve(S) Comédie Noire, de Jalila Baccar et Fadhel Jaïbi.

« Nous avons été contraints d’annuler la représentation de ce soir, vendredi 26 décembre 2025, pour des raisons de santé urgentes survenues à l’un des comédiens du spectacle Rêve(S)Comédie Noire», précise la même source.

Le Rio a par ailleurs présenté ses excuses à son public , suite à cette annulation annoncée à la dernière minute.

Y. N.