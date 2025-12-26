Wild Connection | Impact de la mortalité routière sur la faune sauvage en Tunisie

L’Association tunisienne de la vie sauvage (ATVS) a révélé le rapport scientifique de Wild Connection, une initiative dédiée à l’étude de l’impact de la mortalité routière sur la faune sauvage en Tunisie, présentant les résultats de l’année 2023 et 2024.

Ce rapport met en lumière l’impact souvent sous-estimé des infrastructures routières sur les populations animales sauvages à travers une démarche de science participative, impliquant activement notre communauté.

Consultez le rapport via le lien dédié



Par la même occasion, Wild Connection a adressé ses remerciements sincères à l’ensemble des contributeurs ainsi qu’ à l’ensemble des membres du groupe n qui ont permis la réalisation de ce rapport : « Votre engagement a été déterminant dans la réussite et la continuité de cette initiative ».

Wild Connection était à l’origine un projet coordonné par l’UICN- Med, avec le soutien financier de la Direction Générale de la Coopération du Gouvernement des Îles Baléares.

Depuis 2022, l’initiative a été reprise et poursuivie grâce à un engagement collectif fort et à la volonté commune de produire et partager des connaissances scientifiques ouvertes et accessibles à tous.

Communiqué