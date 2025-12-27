CAN 2025 | Ce soir, un explosif Tunisie – Nigeria

Tous les regards seront tournés vers le choc Tunisie – Nigeria, deux grandes équipes du continent qui s’affronteront ce samedi 27 décembre à 21 heures à Fès lors d’une rencontre importante mais pas vraiment décisive de la 2e journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, actuellement disputée au Maroc.

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité d’une rivalité historique entre le Nigeria et la Tunisie, vieille de 64 ans. Leurs confrontations ont souvent été marquées par des moments dramatiques, des duels physiques intenses et des séances de tirs au but haletantes. La victoire 1-0 de la Tunisie face au Nigeria en huitièmes de finale de la CAN 2022 reste un exemple récent de l’importance des détails qui peuvent faire basculer un match.

Les sélectionneurs Tunisien Sami Trabelsi et nigérian Eric Chelle, tous deux anciens internationaux, auront la lourde tâche de prendre des décisions tactiques susceptibles d’influencer le déroulement de la rencontre. «Nous sommes prêts à mettre en œuvre notre plan et à nous adapter aux points forts de l’adversaire», a déclaré Chelle avant le match. Trabelsi a ajouté que la Tunisie entendait «allier expérience et créativité pour contrôler le milieu de terrain et multiplier les occasions offensives.»

Le Nigeria misera sur son secteur offensif, notamment Victor Osimhen, qui espère inscrire son premier but dans ce tournoi. Ademola Lookman, buteur face à la Tanzanie, et Samuel Chukwueze apporteront vitesse et amplitude au jeu, tandis que Wilfred Ndidi sera le pilier du milieu de terrain aux côtés du meneur de jeu Alex Iwobi. Calvin Bassey et Semi Ajayi devraient former le noyau dur de la défense nigériane.

La Tunisie s’appuiera sur son effectif expérimenté, emmené par son capitaine Ferjani Sassi au milieu de terrain. Hannibal Mejbri devrait apporter énergie et créativité, tandis que l’attaquant Elias Achouri, auteur d’un doublé contre l’Ouganda, représente une menace offensive majeure. Le latéral Ali Abdi et le défenseur central Dylan Bronn assureront la stabilité défensive.

Les deux équipes évoluent dans le groupe C, aux côtés de l’Ouganda et de la Tanzanie, dans un groupe déjà considéré comme l’un des plus relevés du tournoi.

La Tunisie occupe actuellement la première place du groupe à la différence de buts après sa victoire convaincante 3-1 face à l’Ouganda lors de son premier match. Le Nigeria la suit de près après avoir débuté sa campagne par une victoire 2-1 contre la Tanzanie, la plaçant en position idéale pour la première place.

Une victoire pour l’une ou l’autre équipe renforcerait considérablement ses chances de qualification pour les huitièmes de finale.

Où regarder le match en direct ?

Le match sera diffusé en direct sur plusieurs plateformes, assurant une large couverture en Afrique et dans le monde arabe :

beIN Sports Max 1

beIN Sports Max 2

beIN Sports Max 3

Al Aoula Algérie

SuperSport Football Plus Nigeria.

I. B.