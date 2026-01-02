Meurtre à Radès | Le voisin placé en détention

Arrêté après avoir commis son odieux crime, l’individu qui a tué son voisin à Radès (banlieue nord de Tunis), a été placé en détention sur ordre du Parquet près le tribunal de première instance de Ben Arous.

Ce crime a été perpétré dans l’après-midi du mercredi 31 décembre 2025 et a coûté la vie à un père de famille qui vit en France et qui était rentré en Tunisie pour les fêtes de fin d’année et pour faire circoncire son plus jeune fils.

Selon les premiers éléments de l’enquête, une altercation sur le stationnement de la voiture a éclaté et le tueur s’est précipité pour saisir un couteau et a poignardé la victime. Selon des témoins, il aurait été aidé par d’autres complices qui auraient maintenu la victime de 37 ans pour l’empêcher de se défendre.

L’arme du crime a été saisie et le suspect, arrêté sur le toit de sa maison alors qu’il tentait de fuir, a été placé en détention, alors que l’enquête se poursuit.

