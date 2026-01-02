Tunis | Un taxiste agressé et braqué à Gammarth

Les chauffeurs de taxis sont devenus des cibles faciles pour les braqueurs. La dernière victime de cette catégorie de la population a été poignardé hier soir, jeudi 1er janvier 2025, à Gammarth, dans la banlieue de Tunis. Il a été aussi dépouillé de son téléphone portable et de sa recette.

Selon Diwan FM citant une source sécuritaire, le chauffeur de taxi a fait monter un homme qui s’est fait passer pour un client et lui a demandé de le transporter dans la région de Gammarth. Une fois arrivé, il l’a poignardé à plusieurs endroits de son corps, lui a arraché son téléphone portable et lui a pris son argent et s’est enfui.

L’agresseur est activement recherché alors que le taxiste a été transféré à l’hôpital pour des soins.

I. B.