La Cité des Sciences à Tunis, en partenariat avec l’Association méditerranéenne des sciences mathématiques (MIMS), organise le samedi 10 janvier 2026, à l’auditorium Ibn Khaldoun la 3e édition de la Journée scientifique « Mathématiques et Métiers d’Avenir

Cet évènement vise à mettre en valeur le rôle central des Mathématiques dans les secteurs stratégiques de demain ainsi que les opportunités des carrières dans des secteurs où les mathématiques jouent un rôle clé.

Des conférences seront organisées et aborderont plusieurs sujets comme l’analyse de données, les mathématiques financières et l’intelligence artificielle.

Cette rencontre se veut un espace de réflexion, de partage et d’orientation, favorisant ainsi les passerelles entre la formation scientifique et le façonnage des métiers de demain.

Élèves, étudiants, chercheurs et professionnels sont visés par cet évènement, dont l’entrée libre et gratuite.

Communiqué