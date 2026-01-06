Alerte météo | Baisse notable des températures et fortes pluies

Dans une alerte météo, l’Institut national de la météorologie (INM)a annoncé un changement radical des conditions climatiques sur l’ensemble du pays.

Au programme : froid, pluies diluviennes et premières neiges sur les hauteurs, lit-on dans l’alerte diffusée ce mardi 6 janvier 2026, par l’INM qui affirme par ailleurs que les maximales ne dépasseront pas les 6°C sur les hauteurs, et varieront entre 10 et 14°C ailleurs.

Face à ces conditions hivernales, l’INM a appelé les citoyens, et particulièrement les usagers de la route dans les zones montagneuses, à la plus grande prudence.

Y. N.