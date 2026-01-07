Chadha Haj Mbarek dans état de santé critique, alerte sa famille

En détention à la prison civile de Messaadine, la journaliste Chadha Haj Mbarek traverse une crise sanitaire majeure, lit-on dans un communiqué urgent publié par sa famille qui appelle à sa libération et à lui permettre de bénéficier des soins nécessaires.

Dans le communiqué diffusé , mercredi 7 janvier 2027, la famille de la journaliste réclame sa libération immédiate pour raisons médicales : des examens médicaux réalisés après son transfert temporaire à la prison de Belli ont révélé la présence de deux tumeurs.

Chadha Haj Mbarek devra subir deux interventions chirurgicales urgentes, indique sa famille en déplorant une prise en charge chaotique et en affirmant qu’à ce jour, aucune date n’a été fixée pour ces opérations, laissant craindre une dégradation irréversible de sa santé.



Au-delà de ses pathologies, la famille rapporte un incident grave survenu à l’intérieur de la prison de Messaadine, où Chadha Haj Mbarek aurait été victime d’une agression physique de la part d’une codétenue de droit commun.

Cette agression lui aurait causé une blessure sérieuse à la main, aggravant son état physique et psychologique et la famille appelle à ouvrir une enquête à ce propos.

La même source a également lancé un appel à la libération immédiate de Chadha Haj Mbarek pour lui permettre de recevoir des soins appropriés dans des structures hospitalières civiles.

Y. N.