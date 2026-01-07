Hiver 2026 | Date des soldes en Tunisie

Selon Mohsen Ben Sassi, président de la Chambre nationale des commerçants de prêt-à-porter, la date probable du lancement des soldes d’hiver est fixée au samedi 31 janvier 2026.

Le rendez-vous tant attendu par les consommateurs et les commerçants pourrait voir une prolongation exceptionnelle pour couvrir l’intégralité du mois de Ramadan, annonce Mohsen Ben Sassi cité, ce mercredi 7 janvier 2026 par l’agence Tap.

Cette extension vise à faire coïncider les réductions avec le mois de Ramadan, période où la consommation des ménages atteint traditionnellement son sommet en préparation de la fête de l’Aïd, souligne la même source affirme que cette annonce fait suite à une réunion de concertation avec le ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

Mohsen Ben Sassi a précisé que le secteur est prêt à proposer des remises attractives dès les premiers jours afin de dynamiser les ventes et d’écouler les stocks hivernaux.

Quant aux autorités, elles rappellent que les commerçants participants doivent respecter les taux de réduction affichés et garantir la transparence des prix pour assurer le succès de cette saison commerciale.

Y. N.