Neuf mandats de dépôt après l’arrestation d’un dangereux fugitif recherché depuis 2011

Le Tribunal de première instance de Tunis a émis des mandats de dépôt à l’encontre de 9 personnes, dont plusieurs agents publics, et ce en lien avec l’arrestation d’un détenu en fuite, après une cavale qui a duré 15 ans.

Ce dernier a récemment été arrêté à Kasserine, sachant qu’il s’était évadé de prison lors des événements de janvier 2011 et faisait l’objet de nombreux mandats de recherche, notamment pour des affaires liées au terrorisme, à des réseaux criminels et au blanchiment d’argent

L’enquête, qui visait à comprendre comment un individu aussi recherché a pu échapper à la justice pendant si longtemps, a conduit à l’interpellation de plusieurs suspects, parmi lesquels figurent des fonctionnaires relevant de différents corps sécuritaires et administratifs, indique Mosaïque FM, ce mercredi 7 janvier 2026.

L’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur des services rendus au fugitif et si d’autres agents publics sont impliqués dans cette affaire.

Y. N.