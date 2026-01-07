SOCIETETunisie

Neuf mandats de dépôt après l’arrestation d’un dangereux fugitif recherché depuis 2011

210 0
7 janvier 20267 janvier 2026
Neuf mandats de dépôt après l’arrestation d’un dangereux fugitif recherché depuis 2011

Le Tribunal de première instance de Tunis a émis des mandats de dépôt à l’encontre de 9 personnes, dont plusieurs agents publics, et ce en lien avec l’arrestation d’un détenu en fuite, après une cavale qui a duré 15 ans.

Ce dernier a récemment été arrêté à Kasserine, sachant qu’il s’était évadé de prison lors des événements de janvier 2011 et faisait l’objet de nombreux mandats de recherche, notamment pour des affaires liées au terrorisme, à des réseaux criminels et au blanchiment d’argent

L’enquête, qui visait à comprendre comment un individu aussi recherché a pu échapper à la justice pendant si longtemps, a conduit à l’interpellation de plusieurs suspects, parmi lesquels figurent des fonctionnaires relevant de différents corps sécuritaires et administratifs, indique Mosaïque FM, ce mercredi 7 janvier 2026.

L’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur des services rendus au fugitif et si d’autres agents publics sont impliqués dans cette affaire.

Y. N.

Donnez votre avis

Votre adresse email ne sera pas publique.

error: Contenu protégé !!