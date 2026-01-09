Gabès | Le cri de ralliement du mouvement « Stop Pollution »

Le mouvement « Stop Pollution » réaffirme sa détermination face à ce qu’il qualifie de « politique de procrastination » des autorités, tout en indiquant que la lutte se poursuit pour faire face à la crise environnementale à Gabès.

Le communiqué du mouvement fait état de dizaines de cas d’étouffement et de paralysie, conséquences directes de la pollution industrielle qui ronge la ville en soulignant que « arrestations, campagnes de dénigrement et surenchères politiques n’ont pas réussi à entamer la détermination des citoyens ».

Les activistes pointent du doigt les reports successifs des audiences judiciaires relative à la suspension des unités polluantes du Groupe chimique tunisien (GCT), y voyant une manœuvre délibérée pour lasser la contestation et d’affirmer : «« Malgré l’attente, les revendications et la mobilisation n’ont pas bougé d’un iota … Nous sommes toujours là, nous combattons toujours ! »



La même source rappelle l’urgence et l’exigence absolue de procéder au démantèlement des unités polluantes, qui sacrifient la santé des habitants sur l’autel de l’industrie et appelle à rester unis et à poursuivre la lutte pour cette cause.

Y. N.