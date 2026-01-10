Algérie vs Nigeria en live streaming : Mahrez vs Osimhen, duel explosif en quart de finale de la CAN

Ce samedi au Grand Stade de Marrakech, l’Algérie affronte le Nigeria dans un quart de finale décisif de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN), dans un duel très attendu par les supporters algériens.

Après un succès dramatique 1-0 face à la RD Congo en huitièmes, grâce à un but d’Adil Boulbina en prolongation, les Fennecs de Riyad Mahrez abordent ce match face aux Super Eagles avec détermination pour une place en demi-finales. Le Nigeria, porté par ses stars offensives Victor Osimhen et Ademola Lookman, arrive fort après un impressionnant 4-0 contre le Mozambique et reste l’une des attaques les plus efficaces de la CAN. Un choc historique entre deux géants du football africain qui promet de faire vibrer les fans algériens !

Suivez en direct le match Algérie Nigeria CAN 2025: