Coupures d’électricité dimanche | Les zones concernées (Steg)

La Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg) a annoncé des coupures d’électricité prévues pour demain dimanche 11 janvier 2026, et ce, de 8h30 à 13h.

Ces coupures seront causées par des travaux programmés dans le cadre d’une maintenance périodique et concerneront certaines zones du gouvernorat de Mahdia.

Dans son communiqué, la Steg a précisé que les zones concernées :

L’avenue Farhat Hached, la route de Boumerdès, une partie de la zone Ezzahra, l’avenue de Tunis, la rue Hassan Brahem, la zone Erraoudha, la cité Ennour, le tronçon allant de la pharmacie Alloulou à Hiboun jusqu’au café Amir, une partie de l’avenue Taïeb El Mhiri, la rue Zouila, la zone Essaki, la cité Taher Sfar, Ezzeghanna, Tormes, la cité Essalem, Akouach Dar El Hencha et Dar Ben Salem, ainsi que l’avenue de la République.

La Société tunisienne d’électricité et de gaz a remercié les citoyens pour leur compréhension et a affirmé que le retour à la normale sera progressif et en fonction de l’avancement des travaux.

Y. N.