Tunis | Manifestation contre l’injustice et pour les libertés

10 janvier 202610 janvier 2026
Ce samedi 10 janvier 2026, les rues de Tunis ont vibré au rythme d’une nouvelle manifestation sous le slogan «l’injustice est un appel à la révolte ».

Cette marche a rassemblé des centaines de personnes, citoyens, activistes, dirigeants et militants de différents partis de l’opposition, qui dénoncent « le recul des libertés publiques » et qui ont réaffirmé leur détermination à défendre la justice, les droits et les libertés en Tunisie.

Exprimant ainsi leur ras-le-bol face à ce qu’ils qualifient de dérives autoritaires, les manifestants ont également exigé «l’arrêt des poursuites judiciaires contre les voix dissidentes et une justice indépendante».

Lors de cette marche des appels à s’unir ont été lancés par les différentes parties et une volonté de poursuivre la lutte pour faire entendre leurs voix.

