Tunis | Manifestation contre l’injustice et pour les libertés

Ce samedi 10 janvier 2026, les rues de Tunis ont vibré au rythme d’une nouvelle manifestation sous le slogan «l’injustice est un appel à la révolte ».

Cette marche a rassemblé des centaines de personnes, citoyens, activistes, dirigeants et militants de différents partis de l’opposition, qui dénoncent « le recul des libertés publiques » et qui ont réaffirmé leur détermination à défendre la justice, les droits et les libertés en Tunisie.

Exprimant ainsi leur ras-le-bol face à ce qu’ils qualifient de dérives autoritaires, les manifestants ont également exigé «l’arrêt des poursuites judiciaires contre les voix dissidentes et une justice indépendante».

Lors de cette marche des appels à s’unir ont été lancés par les différentes parties et une volonté de poursuivre la lutte pour faire entendre leurs voix.

Y. N.