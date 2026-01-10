Tunisie | Nouveau report de l’affaire de l’évasion de 5 terroristes

La justice a décidé de reporter l’examen de l’affaire de l’évasion de cinq dangereux terroristes, en octobre 2023, de la prison civile de la Mornaguia.

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter l’examen de cette affaire au 13 janvier affirme l’agence Tap citant une source judiciaire.

La même source précise que ce report a été décidé en vue de poursuivre l’audition de tous les accusés impliqués dans cette affaire, sachant que ceux en détention, ont quant à eux comparu, hier, à distance depuis la prison de la Mornaguia.

Pour rappel 40 individus sont accusés de lien avec cette affaire d’évasion des 5 terroristes parmi les dangereux en Tunisie.

