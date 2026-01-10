Tunisie | Pluies orageuses et vigilance face aux vents forts cette nuit

​La Tunisie s’apprête à passer une nouvelle nuit sous un ciel agité, entre pluies localisées dans le Nord, vents violents sur les côtes et une chute sensible des températures à l’intérieur du pays.

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), le temps sera marqué par des passages nuageux, accompagnés de pluies éparses et parfois orageuses, en particulier, sur les régions du Nord.

L’INM appelle par ailleurs à la prudence à cause de vents forts attendus et qui souffleront avec une intensité forte à très forte près des côtes et sur les hauteurs.

Quant au thermomètre, il affichera une baisse notable durant la nuit avec des minimales variant entre 3°C et 8°C à l’ouest du pays et entre 9°C et 13°C ailleurs.

Y. N.