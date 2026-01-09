Affaire Instalingo | Fin des interrogatoires et report au 13 janvier

La Chambre criminelle près la Cour d’appel de Tunis a clôturé, dans la soirée de ce vendredi 9 janvier 2026, une session qui a duré de longues heures, consacrée à l’interrogatoire de l’ensemble des prévenus en détention dans l’affaire Instalingo.

La Cour d’appel de Tunis a achevé l’audition de tous les suspects impliqués dans cette affaire et les juges ont passé au crible les dépositions des personnes détenues, cherchant à confronter les versions des faits avant d’entamer la phase finale du procès en appel.

Selon Me Mokhtar Jamaï, membre du comité de défense, cité par Mosaïque FM ce vendredi soir, le tribunal a officiellement fixé la date de la prochaine audience qui sera consacrée aux plaidoiries, au mardi 13 janvier 2026.

Y. N.