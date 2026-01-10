Le Forum social Maghreb a publié, vendredi 9 janvier 2026, une déclaration urgente de solidarité avec les prisonniers politiques et d’opinion dans les prisons tunisiennes et alerté sur l’état de santé critique de certains d’entre eux.

Tout en faisant part de sa«vive inquiétude» face à «l’escalade de la répression politique en Tunisie, caractérisée par l’emprisonnement de dirigeants politiques, de journalistes, d’avocats, de syndicalistes et de militants de la société civile» et en affirmant suivre «la détérioration de l’état de santé de plusieurs prisonniers politiques et prisonniers d’opinion dans les prisons tunisiennes, notamment l’avocat et militant des droits humains Ayachi Hammami, l’ancien juge administratif Ahmed Souab et la journaliste Chadha Hadj Mbarek», le Forum estime que leur détention prolongée constitue «une menace directe pour leur droit à la vie et à la sécurité physique.»

Le Forum exprime sa profonde inquiétude concernant l’état de santé critique de Ayachi Hammami, qui observe une grève de la faim depuis 37 jours dans sa cellule «pour protester contre la décision injuste de son appel le condamnant à cinq ans de prison», grève qui entraîne une grave détérioration de son état de santé et met sa vie en danger.

Le Forum affirme également suivre avec une vive inquiétude la grave détérioration de l’état de santé de l’ancien juge administratif et prisonnier d’opinion, Ahmed Souab, détenu à la prison de Mornaguia. «Souffrant d’une maladie cardiaque, son état de santé est devenu critique et nécessite des soins médicaux urgents hors de la prison. Malgré les risques sérieux pour sa sécurité et sa vie, son droit aux soins lui est refusé», affirme-t-il.

Le Forum social Maghreb exprime également sa profonde préoccupation concernant la situation de la journaliste Chadha Hadj Mbarek, condamnée à cinq ans de prison et qui «souffre de deux tumeurs malignes détectées durant sa détention». «Elle est victime de négligence médicale et d’un retard important dans le diagnostic et le suivi, elle a un besoin urgent de soins et d’examens médicaux spécialisés hors de la prison afin de garantir son droit à la vie et aux soins», insiste le Forum, qui, tout en tirant la sonnette d’alarme, «tient les autorités tunisiennes pleinement responsables de la protection de la vie et de la sécurité» des trois prisonniers, ainsi que «de la garantie de leur bien-être physique et psychologique et du respect de leur droit à la santé et aux soins.»

«Le maintien en détention de ces personnes dans un état de santé aussi critique constitue une violation grave du droit à la vie et à l’intégrité physique, ainsi qu’une infraction manifeste à la Constitution tunisienne et aux conventions et traités internationaux ratifiés, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques», souligne le Forum Social Maghreb qui appelle à la libération des prisonniers concernés, ou, à tout le moins, leur «accès inconditionnel à des soins médicaux et à un suivi médical hors de la prison».

I. B.