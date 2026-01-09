Lancement et dédicace « En attendant qu’elle arrive » de Henda Barrouta‎

Les Editions Arabesques et la Fnac célèbrent la sortie du livre « En attendant qu’elle arrive », qui rend hommage à la figure la plus fondatrice de nos vies : la mère.

A l’occasion, une séance de dédicace sera organisée demain, samedi 10 janvier 2026 à 16 heures par Henda Barrouta Rekaya.

À travers des histoires sensibles et des réflexions profondes, Henda Barrouta explore tout ce qu’une maman transmet — les valeurs, la force, la tendresse, mais aussi les silences, les peurs et cet héritage invisible qui nous façonne.

Un ouvrage qui parle de ce qu’une mère inculque, de ce qu’elle symbolise, et de la place unique qu’elle occupe dans notre parcours.

Un livre qui touche, qui éclaire, et qui rappelle que derrière chaque adulte, il y a une maman qui a semé les premières graine

Editions Arabesques