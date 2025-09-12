Santé -Tunisie | Levothyrox disponible en pharmacie à partir du 16 septembre

La Pharmacie Centrale de Tunisie vient d’émettre un communiqué annonçant la disponibilité du Levothyrox sur le marché. Cette nouvelle, attendue par de nombreux patients, fait suite à une rupture de stock qui a affecté l’approvisionnement en ce médicament essentiel.

L’annonce précise que les trois dosages de Levothyrox 25µg, 75µg et 125µg seront distribués à partir du 16 septembre 2025 à travers tout le pays.

Le Levothyrox est un traitement indispensable pour les personnes souffrant de troubles de la thyroïde, et sa pénurie avait suscité de vives inquiétudes ces derniers jours.

