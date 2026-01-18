Seifeddine Makhlouf remis aux autorités tunisiennes et placé en détention

Extradé d’Algérie, Seifeddine Makhlouf, ancien député et président de la coalition radicale Al-Karama a été placé en détention.

Sa mise en détention a été ordonnée par le procureur du tribunal de Tunis, et ce, en application de peines récemment prononcées à son encontre en première instance ainsi que par la Cour d’appel de Tunis.

Cette information a été confirmée par un responsable judiciaire cité, ce samedi 18 janvier 2026, par l’Agence Tap, sachant qu’alors qu’il était en état de fuite, la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a prononcé, mercredi dernier, une peine de 5 ans de prison par contumace à son encontre.

Y. N.