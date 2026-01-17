Cybercriminalité | Plainte contre des réseaux en ligne pour abus sur mineurs

L’Organisation internationale de protection des enfants de la Méditerranée a annoncé, ce samedi 17 janvier 2026, le dépôt d’une plainte visant plusieurs pages et comptes sur les réseaux sociaux, et ce, pour abus sur mineurs.

L’organisation dénonce un système de « détournement numérique » ciblant les mineurs tunisiens et appelle à la mobilisation des moyens logistiques nécessaires pour identifier les responsables de dizaines de pages, dont les propritéaire vont jusqu’à l’abus sexuel en proposent des services sexuels tarifés impliquant des enfants.

Le communiqué appelle à une intervention de l’État face à ces pratiques, qualifiées de « graves crimes et de menace pour la sécurité nationale» par l’organisation qui exige une action immédiate du ministère des Technologies et les services de sécurité et des unités de lutte contre la cybercriminalité.

La traque de ces réseaux interconnectés doit être intensifiée afin de protéger l’intégrité psychologique des mineurs victimes, souligne encore la même source.

Y. N.