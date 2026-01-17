Détournement de fonds | Six ans de prison pour un ex-cadre bancaire

Un ancien cadre bancaire a été condamné, hier, pour avoir siphonné les comptes de plusieurs clients, principalement des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE).

​Selon une source judiciaire citée par la radio Diwan FM, l’accusé profitait de ses fonctions pour effectuer des prélèvements illicites sur une période prolongée.

Les investigations ont révélé que les sommes étaient détournées par étapes successives, ciblant particulièrement les comptes de clients vivant hors du pays.

​Le tribunal de Tunis a rendu son verdict ce vendredi, condamnant l’ex-cadre à ​6 ans de prison ferme et à une amende de 133.000 dinars, ajoute la même source.

