Evasion de 5 terroristes | Affaire reportée et date du verdict annoncée

L’examen de l’affaire de l’évasion de cinq dangereux terroristes, en octobre 2023, de la prison civile de la Mornaguia a été reporté et la date du verdict annoncée.

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter l’affaire au 20 janvier 2026 en vue de poursuivre l’audition de tous les suspects et afin de rendre un verdict le jour même.

Notons que 40 individus sont accusés de lien avec cette affaire d’évasion des 5 terroristes ader Ghanmi, Ameur Belaâzi, Ahmed Melki, alis «Somali», Raed Touati et Alaeddine Ghazouani classés parmi les dangereux en Tunisie ayant pris part à des attaques et des assassinats politique de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi en 2013.

Les cinq détenus s’étaient évadés le 31 octobre 2023 mais leur cavale n’aura pas duré bien longtemps, ils ont tous été arrêtés à des jours d’intervalle, le dernier a été capturé le 7 novembre.

Y. N.