Soutien à Saadia Mosbah et appel à sa libération

Le collectif des « femmes contre l’injustice et la tyrannie » a de nouveau exprimé sa solidarité avec Saadia Mosbah, présidente de l’association Mnemty qui est en détention depuis mai 2024.

Dans un communiqué publié ce samedi 17 janvier 2026, le collectif a indiqué que Saadia Mosbah souffre de maladies chroniques et ne représente un danger pour personne, et demande de ce fait sa libération provisoire, tout en garantissant sa présence aux prochaines audiences.

« Saadia est emprisonnée depuis 620 jours en raison de son engagement militant et de son combat pour les droits humains et contre les discriminations raciales », a encore déploré le collectif.



​Saadia Mosbah militante féministe qui a consacré sa vie à dénoncer le racisme systémique et à promouvoir l’égalité est poursuivie pour blanchiment d’argent, enrichissement illicite et association de malfaiteurs. Accusations qu’elle rejette totalement.

Sa détention suscite une vive inquiétude parmi les organisations de défense des droits de l’homme à l’échelle nationale et internationale.

Y. N.