Tunis | Lotfi Mraihi devant la justice, le 20 janvier

La justice a fixé la date du procès du Lotfi Mraihi président de l’Union populaire républicaine (UPR) dans le cadre d’une nouvelle affaire à caractère pénal.

Une source a affirmé, ce samedi 17 janvier 2026, à Mosaïque FM que la Chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis a fixé la date du procès au 20 janvier courant.

Rappelons que Lotfi Mraihi a été arrêté en juillet 2024 alors qu’il était candidat à la présidentielle et a été condamné à 8 mois de prison ferme, une amende de 2000 dinars et l’inéligibilité à vie, accusé d’avoir soudoyé des électeurs avec des dons en liquide lors des présidentielles de 2019

Il a également écopé d’une peine de 6 mois ferme dans le cadre d’une affaire d’utilisation de moyens de télécommunication pour diffuser de fausses informations.

Y. N.